Greve geral

Categoria rejeitou proposta de reajuste salarial apresentada pelas empresas e mantém paralisação para sexta-feira.

Manaus (AM) – Sem acordo nas negociações salariais realizadas nesta quarta-feira (20), o indicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo Urbano e Rodoviários de Manaus e Região Metropolitana (STTRM) ameaçou deflagrar uma greve geral dos ônibus na próxima sexta-feira (22).

A reunião aconteceu entre representantes do sindicato dos rodoviários, do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMM).

Durante o encontro, os trabalhadores reivindicaram reajuste salarial de 12%. No entanto, as empresas apresentaram proposta de apenas 4,11%, percentual considerado insuficiente pela categoria.

Com o impasse, o STTRM informou que a greve aprovada em assembleia será mantida caso não haja avanço nas negociações até sexta-feira.

“Acabamos de sair de uma reunião na sede do IMMU com o Sinetram e a prefeitura, e não chegamos a um acordo. As empresas querem dar apenas 4,11%. Por esse motivo, nossa greve está mantida para sexta-feira”, declarou.

O sindicalista afirmou ainda que a paralisação poderá ser suspensa caso a prefeitura ou o Sinetram apresentem uma nova proposta considerada melhor para os trabalhadores.

Caso a greve seja confirmada, milhares de passageiros poderão ser afetados pelo funcionamento parcial ou total do transporte coletivo em Manaus.

As negociações entre sindicato e empresas devem continuar até o prazo final definido pela categoria.

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