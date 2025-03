Deniziane diz que recebeu mensagem de Matteus enquanto ele namorava com Isabelle

Anny contou que Matteus entrou em contato com ela logo após o fim do BBB,

A ex-BBB Deniziane, também conhecida como Anny, revelou detalhes sobre uma mensagem que recebeu de Matteus, ex-participante do reality show, após o término do programa.

Durante um bate-papo com o apresentador Rodrigo Mussi, Anny contou que Matteus entrou em contato com ela logo após o fim do BBB, mesmo estando em um relacionamento com Isabelle Nogueira na época.

No quadro Vip ou Xepa, Anny colocou Matteus na categoria “Xepa”, justificando que não mantém mais contato com ele fora do programa e que ele até parou de segui-la nas redes sociais. Ela explicou que Matteus enviou uma única mensagem para ela no dia do seu aniversário, 2 de maio de 2024, parabenizando-a. No entanto, Anny optou por não responder, por respeito ao relacionamento que ele mantinha com Isabelle naquele momento.

Anny ressaltou que a mensagem não tinha segundas intenções e que Matteus não estava “dando em cima”. “Foi a única vez que ele me mandou mensagem. Não respondi, porque ele já estava em um relacionamento. Por respeito aos dois, eu acho que não deveria ser respondido, sabe? Não é uma pessoa que eu tenho contato aqui fora”, explicou.

Por outro lado, Matteus, em entrevista recente ao LeoDias TV, falou sobre o fim do noivado com Isabelle Nogueira. Ele revelou que os dois tentaram ajustar as diferenças antes de tomar a decisão final, mas não conseguiram chegar a um consenso. Matteus citou a diferença cultural e as agendas atribuladas como fatores que contribuíram para o término. “A nossa vida mudou da água para o vinho, principalmente a minha. Essa vida que eu estou vivendo pós-Big Brother é totalmente nova”, disse ele.

Essa situação mostra como a vida dos ex-participantes do BBB pode se tornar bastante complexa após o reality, com relacionamentos e dinâmicas que se desdobram fora da casa.

Leia mais:

Isabelle Nogueira desfila pela Grande Rio nesta terça-feira

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱