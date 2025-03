Isabelle Nogueira desfila pela Grande Rio nesta terça-feira

A manauara e influenciadora digital Isabelle Nogueira irá participar do Carnaval do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (4). A cunhã-poranga do Boi Garantido é musa da escola de samba Grande Rio.

A agremiação tem como enredo “Pororocas Parawaras: as Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, que faz uma homenagem ao Estado do Pará.

Apresentação

A escola é a terceira a entrar na avenida neste terceiro e último dia de desfile no RJ. Confira a ordem das apresentações de hoje pelo horário de Brasília:

Mocidade Independente de Padre Miguel – 22h

Paraíso do Tuiuti – 23h30

Acadêmicos do Grande Rio – 00h50

Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela – 2h10

Isabelle também estreou este ano no Carnaval de São Paulo, onde foi destaque em um carro alegórico da escola de samba Unidos do Tucuruvi.

Leia mais: Vídeo: Isabelle Nogueira brilha no desfile do Acadêmicos do Tucuruvi em SP

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱