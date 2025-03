Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira para jogos contra Colômbia e Argentina

O técnico Dorival Júnior anunciou, nesta quinta-feira (6), a lista dos 23 jogadores convocados para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará a Colômbia no dia 20 de março e a Argentina no dia 25.

Neymar volta à Seleção

A principal novidade da lista é o retorno de Neymar, atualmente no Santos, após um ano e cinco meses afastado da equipe nacional. Dorival Júnior, que recentemente esteve na Europa acompanhando jogadores, também tem observado partidas importantes do futebol brasileiro neste início de 2025.

Camisa 10 do Santos foi convocado pela última vez em setembro de 2023. Foto: Vitor Silva/CBF

Datas e locais das partidas

Brasil x Colômbia : 20 de março, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

: 20 de março, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Argentina x Brasil: 25 de março, às 21h, em Buenos Aires.

Lista de convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Defensores

Danilo (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Joelinton (Newcastle)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Santos)

Atacantes

Estevão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

LS

