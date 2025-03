Detran-AM abre inscrições para 160 vagas para cursos em Parintins

As aulas serão realizadas no final do mês de março, com turmas pela manhã, tarde e noite.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está com inscrições abertas para seis cursos – Especialização e Atualização para Mototaxista e Motofretista, Direção Defensiva e Atualização para Renovação de CNH, totalizando 160 vagas para os interessados do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

Segundo o cronograma da Eptran, os cursos de Atualização de Mototaxista (20 vagas) e Motofretista (20 vagas), serão realizados entre os dias 24 e 25 de março, das 8h às 17h10. E os cursos de Especialização de Mototaxista (30 vagas) e Motofretista (30 vagas), também iniciam no dia 24, porém encerram no dia 26 de março, no mesmo horário.

Finalizando, o curso de Direção Defensiva (30 vagas) e Atualização para Renovação de CNH (30 vagas), serão realizados de 24 a 28 de março, das 18h às 21h20.

Os interessados devem procurar o Polo Avançado do Detran Amazonas em Parintins, localizado na rua Jonathas Pedrosa, 274, bairro Centro, ou para quaisquer dúvidas, entrar em contato com o número (92) 99351-6531, contato válido somente para ligação.

