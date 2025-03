Árvore cai sobre família durante forte chuva e deixa vítimas feridas no AM

Uma árvore desabou e atingiu uma família na tarde desta quinta-feira (6) na estrada do aeroporto, próximo à praça da Onça, em Tefé, no interior do Amazonas.

O acidente ocorreu enquanto o grupo, formado por um homem, uma mulher e uma criança, trafegava de motocicleta pelo local.

Testemunhas relataram que a queda da árvore ocorreu após uma forte chuva atingir a cidade, surpreendendo as vítimas.

As vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade hospitalar, mas o estado de saúde delas ainda não foi informado.

As autoridades locais foram acionadas para prestar assistência e avaliar a situação na área.

Leia mais

VÍDEO: Passageiros ficam feridos após van bater em árvore na Zona Norte de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱