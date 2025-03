Norte têm nível de alerta para síndromes respiratórias

Oito estados das regiões Norte e Centro-Oeste estão com incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em níveis de alerta ou risco nas últimas duas semanas. Os dados são do boletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira (7) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com informações até 1º de março.

Estados com alerta ou risco de SRAG

Risco:

Roraima

Pará

Goiás

Tocantins

Distrito Federal

Alerta:

Amazonas

Mato Grosso

Rondônia

Sergipe (único fora do Norte e Centro-Oeste)

Crescimento de casos entre crianças e adolescentes

O boletim da Fiocruz aponta que o número de casos de SRAG está em crescimento entre crianças e adolescentes de até 14 anos. Em bebês de até 2 anos, a principal causa é o vírus sincicial respiratório (VSR). Já entre 2 e 14 anos, o rinovírus é o mais identificado.

Segundo a pesquisadora Tatiana Portella, o aumento dos casos no Distrito Federal e em Goiás está relacionado ao início da temporada do VSR, que pode levar a bronquiolite e insuficiência respiratória em bebês.

Casos de SRAG em 2025

Desde o início do ano, o Brasil já registrou 16 mil casos de SRAG, sendo 34,3% com confirmação laboratorial de algum vírus respiratório.

Os vírus mais identificados são:

Sars-CoV-2 (covid-19): 46,2%

46,2% Rinovírus: 23,6%

23,6% Vírus sincicial respiratório (VSR): 15%

15% Influenza A: 6,1%

6,1% Influenza B: 2,5%

O país também contabilizou 1.338 mortes por SRAG em 2025, sendo que 47,5% tiveram confirmação laboratorial de algum vírus. O Sars-CoV-2 foi responsável por 81% das mortes.

Medidas de prevenção

A pesquisadora Tatiana Portella orienta que pessoas com sintomas gripais fiquem em casa e evitem contato com crianças pequenas sem o uso de máscara.

Além disso, reforça a importância da vacinação contra a covid-19, disponível gratuitamente para todas as idades a partir de 6 meses de vida.

