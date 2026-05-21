Amazonas

Manutenção na rede elétrica vai afetar áreas da zona Norte, Oeste, Leste e Distrito Industrial

Manaus (AM) – Oito bairros e áreas de Manaus ficarão sem energia elétrica na sexta-feira (22) por causa de serviços de manutenção preventiva na rede de distribuição. A interrupção programada ocorrerá entre 8h30 e 17h, dependendo da localidade afetada.

Segundo a concessionária Âmbar Energia Amazonas, o desligamento temporário é necessário para garantir a segurança das equipes que irão atuar na rede elétrica, além de melhorar o serviço prestado à população.

Os bairros e áreas que terão interrupção no fornecimento são:

Mauazinho – Rua Montijo e adjacências, das 9h às 17h;

Chapada – Rua Duque de Windsor e adjacências, das 9h às 17h;

Conjunto Aruanã – Rua 8 (Rua Flávio Espírito Santo), das 9h às 17h;

Flores – Rua Inglaterra, acesso pela Avenida Argentina e adjacências, das 9h às 16h30;

Distrito Industrial – Ruas 05, 06, 11 e adjacências, das 9h às 17h;

Tarumã-Açu – Rua Rio Xingu, Rua Dois, Ramal do Bancrevea, Rua Pedro de Ursa e adjacências, das 9h às 16h;

Jorge Teixeira – Rua Aristóteles, Rua Alfazema (antiga Rua Taj Mahal), Rua Agostinho de Hipona e adjacências, das 9h às 14h;

Zona Rural – BR-174, km 08, Ramal da Penitenciária e adjacências, das 8h30 às 16h30;

Tarumã – Avenida Ponta Negra com Avenida Praia Arpoador e adjacências, das 9h às 16h.

A concessionária orientou que moradores e comerciantes das áreas afetadas se programem para reduzir os impactos durante o período sem energia.

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