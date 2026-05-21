Transporte

Prefeito reuniu permissionários e IMMU para debater demandas da categoria e avaliar alternativas para o setor

O prefeito de Manaus, Renato Junior, se reuniu, na quarta-feira (20), com permissionários do transporte complementar em Manaus para discutir melhorias no setor e ouvir as principais demandas da categoria.

O encontro contou com representantes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e reforçou o diálogo entre a prefeitura e os operadores do sistema complementar, responsável pelo transporte diário de cerca de 5 mil passageiros na capital amazonense.

Atualmente, o sistema conta com 320 permissionários licitados que atuam em diferentes áreas da cidade.

Demandas apresentadas

Durante a reunião, os permissionários apresentaram reivindicações ligadas ao equilíbrio financeiro da atividade. Entre os principais pedidos está o acesso ao subsídio tarifário concedido ao sistema convencional de transporte público.

Segundo os trabalhadores, a categoria enfrenta dificuldades para manter as operações diante do aumento dos custos do serviço.

Renato Junior destacou a importância do diálogo para buscar soluções conjuntas.

“Estamos determinados a manter um canal de comunicação aberto com todos os trabalhadores do sistema de transporte. Estamos atentos às solicitações da categoria para alcançar melhorias que garantam condições dignas de trabalho e um serviço de qualidade para a população”, afirmou.

Estudo técnico

O diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, informou que a prefeitura realizará uma análise técnica das solicitações apresentadas pelos permissionários.

Segundo ele, o transporte complementar possui papel importante na mobilidade urbana da capital.

“Os operadores apresentaram suas demandas e dificuldades atuais. O prefeito Renato Junior solicitou ao IMMU um estudo técnico para avaliarmos alternativas que minimizem os impactos financeiros enfrentados pela categoria”, explicou.

Próxima reunião

Benicio Zé de Araújo, representante dos permissionários, afirmou que a reunião representou avanço nas negociações com a prefeitura.

Segundo ele, a categoria busca soluções para garantir a continuidade do serviço.

“O objetivo principal foi discutir a necessidade urgente do subsídio para o setor. Hoje enfrentamos dificuldades para manter as atividades, já que a tarifa técnica apresentada chega a R$ 8,14”, declarou.

Ao final do encontro, prefeitura, IMMU e representantes da categoria marcaram uma nova reunião para o dia 28 de maio, quando devem apresentar novas propostas para o transporte complementar em Manaus.

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