Competição de boliche oferece até R$ 2 mil em prêmios para vencedores em Manaus

Uma competição de boliche em Manaus está oferecendo até R$ 2 mil em prêmios para os vencedores da Liga Amazon Bowling. As inscrições estão abertas até o dia 17 de março e podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 98400-7744 ou em qualquer unidade do Amazon Bowling. A fase classificatória começa no dia 20 de março, com todas as equipes se enfrentando, e a grande final está marcada para 22 de maio de 2025.

De acordo com Gabriela Meireles, idealizadora da liga, a competição é aberta a todos, com a única exigência sendo a formação de equipes com no mínimo seis e no máximo oito participantes. “Qualquer grupo que se encaixe nessa faixa pode se inscrever e aproveitar a chance de vivenciar o boliche de forma competitiva e divertida”, explica.

Além da competição, a Liga Amazon Bowling busca promover a socialização entre os participantes. Ao interagir com a própria equipe e com os adversários, os jogadores têm a oportunidade de fortalecer laços de amizade, expandir sua rede de contatos e desenvolver habilidades colaborativas. Gabriela destaca que o boliche também traz benefícios para a saúde mental, como a redução do estresse e da ansiedade, além de aumentar a autoestima e a motivação dos participantes.

A premiação inclui troféus e valores em dinheiro: R$ 1.000 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo, R$ 300 em consumo no Amazon Bowling para o terceiro e R$ 200 em consumo para o quarto colocado. “A Liga Amazon Bowling é uma oportunidade de diversão, trabalho em equipe, socialização e desenvolvimento pessoal, com a chance de levar prêmios para casa”, conclui Gabriela.

(*) Com informações da assessoria

