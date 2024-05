Manaus sedia competição entre confeiteiros, a “Batalha das Formas”

Manaus (AM) – O Grupo Queiroz sedia, nesta quarta-feira (8), a competição “Batalha das Formas”, promovida pela BWB Embalagens. O evento reúne 12 confeiteiros amazonenses, selecionados pela empresa organizadora, que irão competir para ver quem mais se destaca na produção e vence a batalha.

O diretor do Grupo, Anderson Queiroz, ressalta que é uma satisfação receber pela primeira vez a competição da BWB, que já passou por diversas cidades e que tem um objetivo tão nobre, que é capacitar o empreendedor.

“Isso é exatamente um dos pilares da Queiroz: contribuir com o crescimento do empreendedor, seja capacitando-o ou fornecendo os insumos necessários para a produção”, destaca.

A competição, dividida em dois dias, é totalmente gratuita e as pessoas se inscreveram para participar. Como parte da programação, na última terça-feira (7) ocorreram os cursos “Faça e Venda – Dia das Mães”, com o chef Áureo Magalhães, e “Empreendendo na Confeitaria”, com a chef Bruna Souza. As capacitações foram realizadas no Centro Técnico da Queiroz, localizado na unidade da avenida Constantino Nery, 1360, São Geraldo.

Nesta quarta-feira (8) ocorre a competição entre os confeiteiros, das 10h às 17h. Os 12 participantes da batalha foram selecionados pela BWB entre os inscritos. Os vencedores serão escolhidos por uma equipe de especialistas da área.

O confeiteiro campeão vai ganhar R$ 1 mil em produtos das marcas Iceberg, BWb, DaBella, Curifest e Sicao. Segundo e terceiro lugares recebem R$ 700 e R$ 500, respectivamente, em produtos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Com a proximidade do Dia das Mães, lojistas se preparam para o aumento da demanda no AM

Feira do Pirarucu ofertará seis toneladas de pescado para venda em Manaus

Tratamentos capilares como presentes para o mês das mães em Manaus