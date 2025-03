VÍDEO: Bolsonaro chama mulheres petistas de ‘feias’ e ‘incomíveis’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que as mulheres apoiadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) são “feias” e “incomíveis”. As falas misóginas foram feitas a apoiadores em Angra dos Reis e registradas em vídeo publicado pelo filho de Bolsonaro, Jair Renan, na quinta-feira (6).

Na gravação, compartilhada em stories do Instagram com a legenda “Bolsonaro sempre tem razão”, o ex-presidente e os presentes aparecem rindo após os comentários.

“Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho para dela: ‘Nossa. Incomível'”, disse Bolsonaro.

A gravação recente reacendeu críticas sobre o comportamento do ex-presidente em relação às mulheres.

Em 2020, o Ministério Público Federal (MPF) moveu uma ação civil pública contra seu governo por posturas consideradas desrespeitosas e discriminatórias em relação às mulheres.

A ação pedia uma indenização de R$ 5 milhões ao Fundo de Direitos Difusos, mas foi extinta em dezembro de 2021 pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que entendeu que o Estado não poderia ser responsabilizado por declarações extraoficiais de agentes públicos.

Além disso, em 2022, Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar R$ 35 mil de indenização à jornalista Patrícia Campos Mello por insinuações sexuais que colocaram em dúvida sua atuação profissional. Outro caso emblemático ocorreu quando ele ainda era deputado federal, ao dizer que “não estupraria” a deputada Maria do Rosário (PT-RS) “porque ela não merece”. Ele foi condenado a indenizá-la em R$ 10 mil no âmbito cível, mas as ações criminais foram arquivadas devido à prescrição do crime.

