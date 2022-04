Projeto oferece vagas para oficinas de balé em Parintins

Inscrições do projeto “Despertando Bailarinas” são gratuitas

Parintins (AM) – Nesta sexta-feira (29), Dia Internacional da Dança, o projeto “Despertando Bailarinas” abre inscrições gratuitas para oficinas de balé, que acontecerão no Centro Educacional J. G. Araujo – Sesc-Ler, no município de Parintins (distante 372 km de Manaus).

Para o público infantil, serão destinadas 20 vagas para crianças de 7 a 9 anos, e, para as oficinas de balé adulto, a partir dos 15 anos, serão mais de 20 vagas. As inscrições estarão disponíveis nas redes sociais do projeto (@derpertandobailarinas).

O projeto, idealizado pela bailarina Pâmela Alfaia, foi contemplado com o Prêmio Amazonas Criativo 2021, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. “As oficinas destacam o poder da dança como ferramenta de transformação e emancipação sociocultural”, afirma Pâmela.

Oficina Mãe e Filha – Além do balé infantil e adulto, o projeto promoverá a oficina “Mãe e Filha”, com a abertura de inscrições para preencher 10 vagas, também nesta sexta-feira (29/04).

“Para fortalecer os laços, mãe e filha participam da mesma aula, aprendem algo novo e conseguem realizar, juntas, esse sonho de aprender a dançar. São aulas bem lúdicas e cheias de interações para que possam aprender as técnicas de balé de uma maneira bem divertida”, comenta a professora.

A primeira oficina “Mãe e Filha” aconteceu no período de 18 de fevereiro a 8 de abril deste ano, quando 20 vagas foram oferecidas.

“A ideia de criar a oficina surgiu porque, ao longo de minha carreira, vi diversas mães de alunas com o sonho de fazer aulas de balé, mas nunca tiveram oportunidade. Anos depois, esse sonho ainda permaneceu vivo. Então, vi a necessidade de realizar esses sonhos, ao despertar a bailarina que estava adormecida, além de plantar a sementinha da dança em cada uma delas, pois, a dança tem o poder de mudar vidas”, acrescenta.

