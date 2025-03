Veja quem é a mulher apontada como affair de Matteus Amaral

Um mês após anunciar o fim do noivado com Isabelle Nogueira, o ex-BBB foi flagrado com uma morena em uma festa no sábado

Apenas um mês após anunciar o fim do noivado com Isabelle Nogueira, Matteus Amaral foi flagrado com uma morena durante uma festa no Rio Grande do Sul. Em fotos e vídeos que circulam na web, os dois aparecem abraçadinhos, em clima de intimidade.

Mas quem é a moça?

A moça em questão é Anna Julia Ferreira, estudante de medicina e influenciadora digital. Nas redes sociais, ela soma mais de 38 mil seguidores, onde compartilha momentos do dia a dia.

Apesar dos rumores e das imagens que circulam na web, nem Matteus nem Anna Julia se manifestaram oficialmente sobre o suposto envolvimento.

🚨VEJA: Matteus Amaral é flagrado com suposta nova affair em festa no Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/YcsOtYfd34 — Central Reality #BBB25 (@centralreality) March 9, 2025

(*) Com informações do Metrópoles

