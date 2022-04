Homem é executado com vários tiros na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (28), na rua Laço do Amor, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu por volta de 18h.

De acordo com relatos de populares, a vítima foi abordada por quatro homens que estavam a pé.

Eles feriram a vítima com disparos iniciais na rua Laço do Amor e, em seguida, arrastaram a vítima por alguns metros para a rua Beija-Flor, onde continuaram a atirar contra o rapaz, que veio a óbito em via pública.

Pelo menos treze perfurações foram constatadas pelo corpo da vítima, conforme a perícia que foi feita pela Polícia Técnico Cientifica (DPTC). Os populares, por medo, não falaram se ele era morador da área.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Secretos (DEHS) vai investigar o caso para chegar aos autores do crime e trabalham na linha de investigação de ser acerto de contas. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para possível identificação do mesmo.

