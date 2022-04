Armas de fogo são apreendidas em caixa de televisão no Porto de Manaus

Armamento era oriundo do município de Nova Olinda do Norte

Manaus (AM) – Duas armas de fogo foram apreendidas, escondidas em uma caixa de televisão, em uma embarcação oriunda do município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). A ação policial ocorreu durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio de agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop).

De acordo com o titular da Seaop, coronel Cledemir Silva, os policiais receberam uma denúncia por meio do disque-denúncia da SSP-AM, o 181, informando sobre a chegada do armamento no Porto do Galeão, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

“Essa denúncia veio por meio do 181, onde constava que uma embarcação com o nome ‘Seis Irmãos’, oriunda de Nova Olinda do Norte, viria como uma encomenda dentro de uma caixa de TV, as duas armas de grosso calibre. Esse armamento seria entregue para uma facção criminosa aqui na capital. A equipe da Seaop abordou a embarcação e encontrou o material da forma como a denúncia repassou”, explicou o coronel.

Durante a ação, os policiais conseguiram apreender duas espingardas calibre 12, além de 15 munições do mesmo calibre. O titular da Seaop ressalta o apoio da população nas ações policiais por meio das denúncias realizadas.

“O 181 é o nosso canal de comunicação muito importante, por meio do qual a sociedade pode denunciar com segurança, e nós iremos apurar essa denúncia fazendo nosso planejamento atuando de forma preventiva e repreensiva também”, ressaltou.

O material ilícito foi levado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.

