Novo Airão recebe veículos para intensificar policiamento no município

O 6º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Novo Airão apresentou, nesta quarta-feira (9), os novos veículos para o policiamento no município. São dois carros (viaturas), tipo pick-up modelo Oroch da Renault, e três motocicletas de 650 cilindradas da Suzuki.

Os veículos fazem parte do Grupamento Tático Móvel (GTAM), do Governo do Amazonas, destinados aos municípios para reforçar os serviços de segurança pública nas cidades. Neste primeiro momento, foram contemplados dez municípios, incluindo Novo Airão. Os kits distribuídos são compostos por duas viaturas e três motocicletas. O objetivo é de estender a operação aos demais municípios do Estado.

O prefeito Frederico Paes Júnior participou da cerimônia de apresentação dos veículos é expressou agradecimento ao Governo do Estado por incluir o município na lista de contemplados.

“Hoje o município está apto para o combate à criminalidade graças ao governador, Wilson Lima que, nunca nos esquece, e mais uma vez, contempla o município com reforço à segurança pública”.



O comandante do GPM, capitão Daniel Barros, explicou que o GTAM é um grupamento especializado que utiliza equipamento diferenciado para atuar de forma mais eficiente no combate no atendimento de ocorrências. “As motos permitem chegar, mais rapidamente, aos locais, onde as viaturas não têm acesso. Elas também permitem a abordagem surpresa. Isso é eficácia”.

O capitão também acrescentou que os policiais, do Grupamento de Novo Airão, vão passar por treinamento para estarem aptos à utilização das novas motocicletas que imprimem grandes velocidades. “Esse é um investimento nos municípios que nunca havia sido feito na história da Polícia Militar do Amazonas”.

*Com informações da assessoria

