Homem é preso por furtar cartão e fazer compras de mais de R$ 1 mil no AM

A Polícia prendeu Jeferson Campos Paes, de 20 anos, nesta sexta-feira (7), pelos crimes de furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas.

O delegado Ramon Sampaio, informou que a equipe policial recebeu a denúncia da vítima, que relatou o furto do seu cartão bancário e que ele estava na residência de Jeferson. Além de furtar o cartão, o suspeito usou-o para fazer compras que ultrapassaram R$ 1 mil.

“A vítima, vizinha de Jeferson, informou que ambos consumiram bebidas alcoólicas horas antes do crime. Com o apoio da PMAM e da GCM, realizamos diligências e encontramos o cartão furtado, além de duas espingardas com o infrator”, explicou o delegado.

Jeferson foi levado à delegacia, junto com os materiais apreendidos, para os procedimentos legais. Durante a verificação, foi constatado que ele já possuía passagens pela polícia por outros furtos.

Jeferson Campos Paes foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

