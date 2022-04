Manaus FC arrecada quase 5 toneladas de alimentos para povos indígenas

Manaus (AM) – Contra o Aparecidense-GO, o Manaus confirmou o seu melhor início em Série C do Brasileiro com a vitória por 1 a 0. O domingo (24) também ficou marcado com o sucesso na arrecadação de alimentos, por conta da “Meia-Solidária”, na Arena da Amazônia.

Na noite de quarta-feira (27), a diretoria do Manaus FC fez a entrega de 4.930,15 kg (quase 5 toneladas) de alimentos arrecadados na Arena da Amazônia, na partida contra o Aparecidense-GO. Os alimentos fizeram parte da “Meia-Solidária” que permitia aos torcedores a meia-entrada com a entrega de 1kg de alimento não-perecível.

O presidente Giovanni Silva comemorou a ação, reforçando que isso faz parte do DNA do clube.

“A gente faz o futebol pensando também no lado social. E eu quero agradecer ao torcedor amazonense, que estiveram no domingo lá em uma tarde feliz e agradecer a Deus pela oportunidade de ajudar. O Manaus é isso, também é social. A tendência é repetirmos e ajudarmos mais pessoas”, destacou Giovanni.

A presidente da instituição, Kamila Mura – também conhecida como Ixe Katusawa, da etnia Mura -, emocionada, agradeceu aos envolvidos e especialmente ao clube esmeraldino

“Agradecer ao Mesa Brasil e ao Manaus FC, por esse apoio, por esse olhar pra nossa família. Principalmente ao presidente Mitoso, padrinho do instituto, que ajuda esses povos indígenas. Serão crianças que serão beneficiadas, idosos e todos aqueles que fazem parte do IAPOAM. Só temos a agradecer”, afirmou Ixe Katusawa.

O IAPOAM está fazendo 11 anos de existência em 2022, trabalhando no desenvolvimento de ações de assistência social, inclusão, visibilidade e a proteção de famílias indígenas. Atualmente, o instituto ajuda cerca de 5 mil famílias.

Um dos parceiros da ação, o Mesa Brasil Sesc cuidou de toda operação de recebimento, armazenamento e triagem das doações. Autor do gol da vitória, Felipe Baiano externou a felicidade por ter contribuído para a ação. “Fico muito feliz em ajudar, junto com os torcedores. Fica a mensagem aí que não é só futebol, há muito mais por trás”, declarou o volante do Gavião do Norte.

*Com informações da assessoria

