Prince deixa o item Amo do Boi do Caprichoso

Prince deixa o item Amo do Boi, mas segue sua trajetória no Caprichoso, mantendo sua conexão com a nação azul e branca

O Boi Caprichoso anunciou nesta terça-feira (11) que Prince Caprichoso não seguirá como Amo do Boi. A decisão foi tomada em comum acordo entre o artista e o presidente do bumbá, Rossy Amoedo, durante um encontro descontraído no qual conversaram sobre desafios, conquistas e novos caminhos.

Em nota, a associação folclórica informou que Prince permanecerá no Caprichoso, reforçando sua ligação com a nação azulada. Ainda não foi anunciado o substituto do item 6 do bumbá.

O bumbá destacou que sua voz marcante e compromisso com o Festival de Parintins permanecem essenciais para a trajetória do grupo.

A diretoria do boi agradeceu a contribuição do artista no item Amo do Boi, reconhecendo seu papel na história do Caprichoso. O bumbá também reafirmou que Prince seguirá participando de novos projetos e emocionando os torcedores.

“Mais do que um artista, Prince é um símbolo da força e tradição Caprichoso”, destacou a nota do boi.

Confira a íntegra da nota de agradecimento do Caprichoso a Prince

Item 6 – Amo do Boi

No Festival Folclórico de Parintins, o Amo do Boi é o dono da fazenda, figura central da narrativa do boi-bumbá. Ele fica furioso com a morte de seu boi querido, manda prender “Pai Francisco” e “Mãe Catirina”, e chama o Pajé para ressuscitar o boi, em uma cena emblemática do Auto do Boi.

O Amo do Boi é o sexto item do bumbá e tem a função de tirar versos que exaltam o boi e a torcida. Além disso, é ele quem presenteia a filha com o boi. Sua performance é julgada por sua dicção, desenvoltura, postura, expressões cênicas, indumentária e improvisação de qualidade poética.



