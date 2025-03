Homem estupra mulher e filha de 12 anos no interior do AM

Prisão foi efetuada no bairro Chagas Aguiar, no município

Um homem de 38 anos foi preso na terça-feira (11), por estuprar sua companheira, de 30 anos, e por estupro de vulnerável da própria filha, de 12 anos. A prisão foi efetuada no bairro Chagas Aguiar, no município de Coari, interior do Amazonas.

Abusos

De acordo com o delegado José Barradas, da DIP de Coari, a Polícia Civil tomou conhecimento do caso em julho de 2024, quando a mulher procurou a delegacia para denunciar que sua filha havia sido abusada sexualmente pelo pai. Ela também relatou que já havia sido violentada sexualmente pelo companheiro.

“A partir dessas informações, as investigações foram iniciadas. As vítimas foram ouvidas e submetidas a exame de corpo de delito, que confirmou os abusos”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, a adolescente apresentava lesões em suas partes íntimas. O crime contra ela ocorreu em 2024, dentro da própria residência, quando o homem aproveitou a ausência da mãe. Após o crime, ele fugiu do local.

Diante das provas reunidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. A ordem judicial foi deferida e prontamente cumprida.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Ele já passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

