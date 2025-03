Presidente da Aleam confirma concurso público neste ano

O concurso público para o quadro de servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) ocorrerá ainda este ano, com previsão de realização até dezembro. A confirmação foi feita pelo presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade (UB), durante pronunciamento na tribuna do plenário Ruy Araújo, na Sessão Ordinária desta quarta-feira (12).

Concurso público na Aleam

De acordo com o parlamentar, o Grupo de Trabalho responsável pela elaboração e acompanhamento dos trâmites para o concurso está na fase final de definições. A última seleção para servidores efetivos da Assembleia Legislativa foi realizada há 14 anos.

“Nosso Grupo de Trabalho tem se reunido e está dando andamento aos trâmites para o concurso desta Casa, que vai sair até dezembro. Estamos tramitando todo o processo e, em breve, vou voltar a esta tribuna para apresentar o cronograma do concurso público, com todas as datas”, adiantou Roberto Cidade.

O presidente da Aleam também comentou sobre o pós-concurso e as futuras convocações. “No pós-concurso, vamos convocar os aprovados de imediato. Estamos tendo todo o cuidado para fazer tudo da forma mais transparente e dando o enfoque para os cargos que apresentam maior necessidade. Nosso intuito é ter pessoas preparadas e que possam fortalecer o Poder Legislativo”, afirmou.

5ª edição do Feclam

Além do concurso público, o deputado Roberto Cidade destacou também a realização da 5ª edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), que ocorrerá na Aleam nos dias 3 e 4 de abril. Cidade convidou os vereadores de todas as Câmaras Municipais do Amazonas a participarem do evento.

“O Feclam começou na nossa gestão e, ano a ano, se consolida como o maior evento do tipo no Brasil. O Fórum é uma grande oportunidade que os vereadores têm para dispor de mandatos cada vez mais propositivos, com projetos e ações que beneficiem a população do Amazonas. Em nome dos 24 deputados estaduais desta Casa, convido os vereadores do interior e da capital a participarem conosco do Feclam 2025”, convidou o presidente.

As inscrições para o Feclam 2025 estão abertas e podem ser realizadas pelo portal da Assembleia Legislativa do Amazonas.

