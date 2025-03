VÍDEO: Homem é morto a tiros na frente de padaria

Um homem não identificado foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (11). A vítima estava sentada na frente de uma padaria no largo do Pechincha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem está sentado na frente da padaria quando dois criminosos em uma moto se aproximam e atiram. Os suspeitos fugiram em seguida.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para um homicídio e encontraram o homem morto, com diversas marcas de disparos pelo corpo.

O assassinato aconteceu no momento em que pessoas andavam pela região e outras conversavam sentadas em mesas de estabelecimentos. Com os tiros, todos correram.

O local foi preservado e a área isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

O corpo da vítima foi removido por bombeiros e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

*Com informações O Dia

Leia mais

Homem é encontrado morto no meio da rua na Zona Leste de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱