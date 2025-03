Neymar é cortado e Endrick é convocado para jogos da seleção

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou, nesta sexta-feira (14), a convocação de três novos nomes para repor as perdas de Neymar, Danilo e Ederson. Endrick, Alex Sandro e Lucas Perri foram convocados para suprir os desfalques. A Canarinho tem compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, diante de Colômbia e Argentina, respectivamente, na próxima semana.

Em nota, a CBF divulgou que as substituições foram feitas após análise do Departamento Médico da Seleção Brasileira. Com edema na coxa, Neymar desfalcou o Santos no último jogo do time pelo Paulistão e não estará apto para defender a camisa do Brasil a tempo dos compromissos pelas Eliminatórias.

Goleiro do Manchester City, Ederson foi cortado por lesão no músculo reto femoral da perna direita. Já Danilo, zagueiro do Flamengo, foi cortado por uma contusão muscular de grau um na coxa direita.

A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Na sequência, a equipe comandada por Dorival enfrenta a Argentina no Estádio Monumental, às 21h (horário de Brasília).

(*) Com informações do Metrópoles

