Polícia investiga morte de cadela baleada em frente a hospital em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga a morte de uma cadela ‘caramela’, baleada na cabeça na madrugada deste sábado (15), em frente ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que a cadela foi morta após latir para um policial civil, que, em resposta, teria disparado contra o animal. A polícia ainda apura os detalhes do caso.

A cadela era bem conhecida entre os funcionários do hospital, que cuidavam dela regularmente. Ela era castrada, vacinada e costumava circular pelas proximidades da unidade de saúde.

Em nota, a Polícia Civil informou que tomou as providências necessárias e que a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo acompanha as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte do animal.

