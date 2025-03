Morre Jair Mendes mestre da cultura popular e ícone do Festival de Parintins

Jair Mendes, um dos maiores nomes do Festival Folclórico de Parintins e mestre da cultura popular, faleceu na tarde deste sábado (15), em Manaus. O artista estava na capital desde novembro de 2024, tratando questões de saúde.

O Governo do Amazonas lamentou profundamente sua morte, destacando sua contribuição crucial para a transformação do Festival de Parintins. Na década de 70, Jair inovou o Boi-Bumbá, inserindo alegorias com movimentos reais nas apresentações de Caprichoso e Garantido, revolucionando o evento e deixando um legado que perdura até hoje.

Sua dedicação e talento influenciaram gerações de artistas e foram fundamentais para o crescimento do festival, que conquistou reconhecimento mundial.

O governador Wilson Lima expressou suas condolências: “Uma grande perda para a cultura do Amazonas. Lamentamos profundamente a morte do mestre Jair Mendes, artista que revolucionou o Festival de Parintins. Aos familiares e amigos, minha solidariedade e orações. Que Deus receba o mestre Jair com glórias!”

Jair Mendes deixa um legado duradouro para a cultura amazonense e para o Festival de Parintins, que segue sendo uma das maiores celebrações folclóricas do Brasil.

