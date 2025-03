Mulher confessa que matou adolescente grávida para roubar bebê

Nataly Martins Pereira, suspeita de matar a adolescente grávida Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, para roubar o bebê, confessou o crime e afirmou que agiu sozinha. A perícia revelou que o bebê foi retirado do corpo de Emilly enquanto ela ainda estava viva.

De acordo com as investigações, Nataly conheceu Emilly por meio das redes sociais e, aproveitando um momento em que a jovem estava sozinha, conseguiu atraí-la até uma residência no bairro periférico de Cuiabá. O imóvel, onde ocorreu o crime, pertence ao irmão da suspeita.

Emilly desapareceu na última quarta-feira (12) e, no dia seguinte, seu corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal da casa de Nataly. Após a prisão de Nataly, outras três pessoas foram detidas, incluindo seu namorado, Cristian Cebalho de Arruda, e Cícero Aledson Júnior. No entanto, a polícia liberou os dois últimos, alegando que não havia provas de envolvimento no crime.

Imagens gravadas mostraram o momento em que Nataly deixou a delegacia para a audiência de custódia. Ao perceber a presença da imprensa, a suspeita se desesperou e começou a chorar. Durante o velório de Emilly, familiares e amigos pediram justiça pelo trágico assassinato.

O caso segue sendo investigado pela polícia, enquanto os entes queridos de Emilly clamam por respostas e justiça.

*Com informações SBT News

