Flamengo é bicampeão carioca após empate com o Fluminense

O Flamengo se consagrou bicampeão carioca, neste domingo (16) ao empatar em 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, após vencer o primeiro jogo por 2 a 1. O placar agregado garantiu o título ao time rubro-negro, que agora soma 39 conquistas no Campeonato Carioca, ampliando sua vantagem sobre o rival.

Apesar do clima tenso durante a primeira partida, a final no Maracanã transcorreu sem grandes conflitos entre os jogadores.

No entanto, os tricolores se mostraram insatisfeitos com a arbitragem, especialmente pelos acréscimos aplicados pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo.

A presença do craque Vinicius Júnior, revelado pelo Flamengo e hoje jogador do Real Madrid, no estádio foi um destaque, com o atacante oferecendo sua energia positiva ao time, que celebrou a conquista do título.

