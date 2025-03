Prefeitura de Barcelos gasta R$ 752 mil em papel higiênico

A Prefeitura de Barcelos, no Amazonas, realizou uma compra de 3.500 unidades de papel higiênico ao valor de R$ 215 por unidade, totalizando um custo de R$ 752.500,00. A aquisição, registrada em documento oficial, levanta questionamentos devido ao alto valor por rolo, muito acima do praticado no mercado.

Comparação com preços de mercado

Uma pesquisa em plataformas online revela preços significativamente menores para produtos similares. Por exemplo, o papel higiênico institucional Prímula 10×300, um modelo utilizado em empresas e órgãos públicos, apresenta os seguintes valores:

• Lojas Queiroz: R$ 68,99

• Amazon: R$ 84,72

• Mercado Livre: R$ 123,74

Além disso, compras públicas semelhantes apresentam valores significativamente menores. Em novembro de 2024, a Prefeitura de Barreirinha, também no Amazonas, homologou a aquisição de 15 mil fardos de papel higiênico (com 4 rolos cada) por R$ 44,90 o fardo, resultando em R$ 11,25 por rolo. Mesmo sendo considerado um valor elevado na época, o custo ainda representa um valor menor que o preço pago por Barcelos.

Transparência e fiscalização

A aquisição foi realizada pela empresa Casa Manauara Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, CNPJ: 28.556.865/0001-58, conforme consta na documentação oficial.

A atividade principal da empresa é Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, mas também faz atividades de comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura de Barcelos não havia se pronunciado sobre os critérios adotados na compra e o motivo do valor unitário elevado. O espaço segue aberto para manifestações.

