Polícia divulga foto do autor do tiro que matou gari em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas divulgou, na manhã desta sexta-feira (29), a foto de Rafael Lira dos Santos, vulgo ‘Negão’, apontado como o autor do disparo que culminou na morte do gari Aldenir Castilho, de 25 anos, assassinado durante um assalto que ocorreu na última terça-feira (26), no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado, Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Rafael já tem várias passagens pela polícia pelos crimes de roubos e tentativa de homicídio.

A polícia chegou na identificação do suspeito após, em depoimento, o motorista do carro utilizado no momento do assalto, identificado como Everton, entregar o comparsa.

Ainda de acordo com a autoridade, Everton alegou que era motorista de aplicativo e que não tinha envolvimento no crime. Ele relatou à polícia que teria atendido à solicitação de uma corrida realizada por Rafael. Porém, ao ser solicitado que o motorista entregasse o comprovante do pedido da corrida, ele disse que não tinha pois teria feito a negociação “por fora”.

No entanto, Everton informou a identificação do assassino do Gari. Para a polícia, a versão do motorista sobre não ter participado do homicídio não os convenceu. Além disso, ele já tem passagem pelos crimes de roubo e homicídio.

O delegado Ricardo Cunha informou que com a divulgação da foto de Rafael, será questão de tempo para que ele seja preso.

“A melhor saída para ele é se entregar, é ele responder por esse crime, vir logo na delegacia porque logo, logo, vamos encontrá-lo”, explicou o delegado.

A polícia pede à população para que quaisquer informações sobre o paradeiro de Rafael sejam repassadas pelos telefones 92 98118-9535 ou pelo disque denúncia 181. A identificação do denunciante será mantida em sigilo.

