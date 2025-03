Julia Lemmertz e grande elenco em “Simples Assim” no Teatro Amazonas

Manaus (AM) -Os atores Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro apresentam o espetáculo “Simples Assim” no Teatro Amazonas, em Manaus. As sessões ocorrem na sexta-feira e sábado (21 e 22/03), às 20h, e no domingo (23/03), às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site shopingressos.com.br.

Inspirada na obra de Martha Medeiros, a peça aborda a solidão tecnológica e as relações modernas. No enredo, figuras distópicas e reais. Um casal interage apenas pelo celular e uma mulher contrata uma dublê de si mesma.

Sob a direção de Ernesto Piccolo, o trio de atores se multiplica em diversos personagens.

As transformações ocorrem no palco, com figurinos que dão vida às histórias, em um espetáculo que mistura humor e reflexões.

“Simples Assim” retorna aos palcos do Brasil em turnê por cinco cidades. A comédia, apresentada pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, já passou por 14 cidades brasileiras.

Gustavo Nunes assina a idealização do projeto. A produção é da Turbilhão de Ideias, com produção regional de Emanoel Freitas.

Agenda

Espetáculo “Simples Assim”

Local: Teatro Amazonas, Centro Histórico de Manaus

Teatro Amazonas, Centro Histórico de Manaus Datas e horários: Sexta-feira (21/03): 20h Sábado (22/03): 20h Domingo (23/03): 19h

Classificação: 12 anos

12 anos Ingressos: shopingressos.com.br

Com informações da assessoria

