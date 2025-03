Servidor do TJAM é preso após agredir namorada grávida

A Polícia Civil prendeu Lucas Caires, de 37 anos, servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, em Vitória, no Espírito Santo, neste domingo (16), após ele agredir sua namorada grávida de quatro meses, Larissa Effgen, de 28 anos. A mulher também foi detida, pois a Polícia Civil entendeu que ocorreram agressões mútuas.

O incidente aconteceu no apartamento de Lucas, localizado no bairro Jardim Camburi. Foi Larissa quem acionou a polícia, relatando que o namorado chegou alterado após consumir bebida alcoólica e a ofendeu verbalmente. Ela admitiu ter dado um tapa no rosto dele, mas logo foi jogada no chão e agredida com socos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), Lucas também confessou ter agredido Larissa, alegando ser constantemente agredido por ela. O casal está junto há três anos, e a mulher afirmou que este não foi o primeiro episódio de agressão.

Ambos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. Lucas foi autuado por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça, todos enquadrados na Lei Maria da Penha. Larissa foi autuada por lesão corporal qualificada e ameaça. Ambos foram levados ao sistema prisional.

A Polícia Civil não forneceu mais detalhes sobre o caso. O Tribunal de Justiça do Amazonas foi procurado para comentar sobre a prisão de Lucas, mas não se pronunciou até o fechamento desta matéria.

Leia mais

Homem é achado morto em carrinho de bebê em Manaus com bilhete: ‘entreguei a boca’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱