Corpo encontrado em área de mata na BR-174 estava decapitado

O corpo foi encontrado em uma área de mata no ramal dos Bandeirantes.

O corpo encontrado, na terça-feira (18), em uma área de mata no ramal dos Bandeirantes, no quilômetro 23 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista, estava decapitado. pelas características do crime, a polícia suspeita de acerto de contas envolvendo facções criminosas.

Populares que passavam pelo local avistaram o cadáver, que estava embalado em dois sacos plásticos e preso com fios. Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias do crime são desconhecidas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

