Gusttavo Lima desiste de candidatura à Presidência em 2026 e revela o motivo

Após meses de especulação, Gusttavo Lima decidiu não seguir com seus planos de se candidatar à presidência do Brasil em 2026. Em uma revelação feita recentemente, o cantor explicou que a oposição de sua família e a polarização política foram fatores decisivos para a sua desistência.

Apesar de ter sido bem recebido pelo público, o artista mencionou que muitas pessoas próximas a ele se posicionaram contra sua candidatura, o que o fez reconsiderar sua decisão. Gusttavo Lima também abordou o fato de que a política muitas vezes envolve negociações que não atendem ao melhor interesse do país. “As eleições de 2026 ainda serão muito polarizadas. Você tem que sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas. Não tenho estômago para isso”, explicou.

Agora, o cantor vai focar em sua carreira internacional e no lançamento do Instituto Gusttavo Lima, que visa ajudar dois mil idosos ainda este ano. “Essa é uma missão divina. Acredito 100% nisso. Mas vou transformá-la e a melhor forma possível que encontrei para ajudar o meu povo é criar o Instituto Gusttavo Lima”, afirmou.

Sobre as próximas eleições, ele declarou que observará o cenário político antes de tomar qualquer posição. “Com certeza devo opinar nas eleições, mas do lado de fora. Quero que as pessoas estejam bem atentas, porque 2026 é um ano crucial para a gente. Espero que o povo saiba escolher bem, porque não quero ver mais meu povo sofrer”, concluiu.

*Com informações Metropoles

