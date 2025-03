As vinte e oito comissões permanentes da Câmara dos Deputados elegeram seus presidentes para o mandato de um ano, nesta quarta-feira (19). No entanto, nenhum deputado do Amazonas foi escolhido para comandar alguma das comissões.

A Câmara tem 30 comissões permanentes. As outras duas comissões, a de Administração e Serviço Público e a de Desenvolvimento Urbano, devem eleger os novos presidentes na próxima semana.

A distribuição dos cargos de presidência foi definida previamente pelos líderes partidários, com base na proporcionalidade das bancadas, e os nomes dos candidatos foram escolhidos por eles.



Atualmente, a bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados é composta por oito parlamentares: Adail Filho (Republicanos), Amom Mandel (Cidadania), Átila Lins (PSD), Capitão Alberto Neto (PL), Fausto Santos Jr. (União), Pauderney Avelino (União), Sidney Leite (PSD), Silas Câmara (Republicanos).

O deputado Paulo Azi (União-BA) foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados com 54 votos. “Essa comissão precisa cada vez mais deliberar, propiciar que o Plenário, quando for apreciar as matérias, já tenha uma análise prévia da sua constitucionalidade, da sua admissibilidade.” O objetivo, continuou Azi, é evitar que “muitas vezes os parlamentares sejam pegos de surpresa, chamados a apreciar projetos em regime de urgência”.

O deputado Duarte Jr. (PSB-MA) foi eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele teve 11 votos, unanimidade entre os integrantes presentes, e vai substituir no cargo o deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG). “Vamos ouvir as pessoas com deficiência, a sociedade e dialogar com o governo federal para mostrar que cuidar das pessoas com deficiência não é esmola, é direito”, disse.

Comissões da Câmara

Das 27 comissões, apenas seis serão presididas por mulheres e foi a primeira vez que uma mulher indígena assume o comando de um dos colegiados.

A deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) foi eleita para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputado. Ela recebeu 15 votos. Não houve votos contrários. Xakriabá substitui a deputada Ana Pimentel (PT-MG) no cargo.

É a primeira vez que uma mulher indígena assume o comando do colegiado. Xakriabá destacou a importância de combater o feminicídio. “Os casos de feminicídio de mulheres e meninas indígenas cresceram 500% nos últimos 10 anos. Dentre três mulheres indígenas, uma já foi estuprada ou sofreu violência sexual”, alertou a deputada.

A deputada Dandara (PT-MG) foi eleita presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados. Ela teve a unanimidade dos 11 votos e celebrou o fato de assumir o cargo em um “momento único para a Amazônia”, que estará no centro das atenções globais para as discussões de desenvolvimento sustentável e justiça climática durante a COP 30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para novembro, em Belém-PA.

“Será uma oportunidade histórica para reafirmarmos o nosso compromisso para a proteção da Amazônia e para a centralidade dos povos originários e comunidades tradicionais na preservação da nossa sociobiodiversidade. O mundo passa por profundas transformações, abrindo espaço para novas lideranças. O Brasil tem condições de exercer um protagonismo único, construindo alianças estratégicas a partir da defesa de um modelo de desenvolvimento que respeite a diversidade cultural, a biodiversidade e a justiça global”, afirmou.

A deputada Elcione Barbalho (MDB-PA) será presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Ao assumir o cargo, a deputada pediu a colaboração dos demais integrantes do colegiado. “Sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. O Brasil precisa da união de todos nós em um tema tão importante como o meio ambiente”, disse Elcione Barbalho.

A deputada Yandra Moura (União-SE) foi eleita por unanimidade, com 11 votos, presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. Ao tomar posse, a parlamentar destacou o fato de ser uma mulher nordestina na liderança do colegiado e disse que lutará por infraestrutura e investimentos.

“Quero conduzir com cada um de vocês, em um trabalho feito a várias mãos e sob muitos olhares. Transformaremos todas as bandeiras partidárias em uma só bandeira, a do Brasil”, afirmou.

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados elegeu a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) como presidente do colegiado para este ano. “Nós temos nas mãos os programas mais importantes para a população se considerarmos os aspectos da inclusão e da saúde”, disse a parlamentar, após a eleição.

A Comissão de Cultura da Câmara elegeu a deputada Denise Pessôa (PT-RS) como sua presidente para este ano. A eleição dos três vice-presidentes do colegiado será feita em outro momento. A deputada disse que um dos grandes temas de discussão para 2025 será o Plano Nacional de Cultura. “Eu tenho conhecimento na área de patrimônio histórico, mas sei dos interesses de cada um. Então conto com o apoio de todos”, afirmou.

