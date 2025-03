VÍDEO: Mulher morre após deslizamento de terra atingir nove casas em Manaus

Um deslizamento de terra na rua da Paz, comunidade Fazendinha, bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus, matou Sammya Costa Maciel, de 45 anos. Ao todo, o barranco desabou, atingiu nove casas e soterrou seis pessoas.

Equipes de resgate retiraram as seis vítimas dos escombros e as encaminharam para unidades de saúde em ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, médicos confirmaram a morte de Sammya.

Testemunhas contaram que Sammya era uma figura atuante na comunidade e tentou ajudar outras vítimas, incluindo uma criança, no momento do desastre. Durante o resgate, o barro a atingiu. Socorristas a levaram com vida ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos.

As duas crianças sofreram apenas ferimentos leves. Um dos resgatados foi encaminhado desacordado para atendimento médico.

Vídeos que circulam em aplicativos de mensagens mostram moradores mobilizados no resgate das vítimas antes da chegada das equipes oficiais. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e atua no local. O desastre impactou cerca de 20 famílias.

