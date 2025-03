Amazonas analisou mais de 9 mil amostras de água para consumo humano em 2024

Balanço foi divulgado nesta quinta-feira (20) pela equipe do Vigiagua da FVS-RCP.

O Programa de Vigilância da Qualidade da Água de Consumo Humano (Vigiagua), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), analisou 9.063 amostras de água em 2024 em 30 municípios do estado. O objetivo é garantir que a água consumida pela população atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, prevenindo doenças transmitidas pela água.

Monitoramento e ações corretivas

As equipes municipais, supervisionadas pela FVS-RCP, coletam amostras em sistemas de abastecimento, poços artesianos e rios. As análises verificam parâmetros como turbidez, pH, cor e presença de coliformes fecais. Quando irregularidades são detectadas, ações corretivas são imediatamente implementadas, com orientações às autoridades locais.

Distribuição de hipoclorito e conscientização

Em 2024, a FVS-RCP distribuiu 5,3 milhões de unidades de hipoclorito de sódio a 2,5% para municípios enfrentarem problemas como a estiagem. Além disso, o programa promove a conscientização da população sobre a importância do cuidado com a água, desde a captação até o consumo.

Importância para a saúde pública

Tatyana Amorim, diretora da FVS-RCP, destacou que o Vigiagua é essencial para a saúde pública. “Garantir água de qualidade é um dos pilares para prevenir doenças e promover o bem-estar da população”, afirmou.

