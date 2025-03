Colisão entre carreta e carro deixa mulher ferida na Avenida Rodrigo Otávio

Uma mulher ficou ferida após uma colisão entre uma carreta e um carro na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, na tarde desta sexta-feira (21). O acidente ocorreu quando o veículo pesado, que trafegava pela faixa da esquerda, mudou para a faixa da direita e atingiu a traseira de um Nissan March.

Impacto e socorro

O impacto fez com que o carro rodopiasse e parasse no canteiro central da avenida. A passageira do Nissan March foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital da capital para receber atendimento médico.

Trânsito e perícia

O acidente causou lentidão no trânsito da Avenida Rodrigo Otávio, uma das vias mais movimentadas da cidade. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para controlar o tráfego e realizar a perícia no local.

