Operação contra transporte clandestino apreende 14 veículos em Manaus

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou a operação “Transporte Legal” em diversas zonas da cidade, apreendendo 14 veículos irregulares ao longo desta semana. Entre os veículos apreendidos estão 12 ônibus sem autorização para transporte e dois táxis com licenciamento atrasado. Um dos taxistas estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) desatualizada.

Nesta sexta-feira (21/3), os fiscais abordaram um ônibus irregular com cerca de 80 pessoas. A operação contou com o apoio da Guarda Municipal e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram).

A vice-presidente de Transporte do IMMU, Viviane Cabral, destacou que a operação visa garantir segurança à população. “Esses veículos, além de não oferecerem conforto, representam perigo. Já encontramos motoristas sem habilitação e veículos em más condições. Os passageiros são informados sobre a apreensão e encaminhados a veículos regularizados, sem custo adicional”, explicou.

O subcomandante da Guarda Municipal, Fernando Souza, ressaltou o papel da corporação na operação. “Atuamos para garantir a segurança dos fiscais e da população durante as abordagens”, disse.

A população apoiou a ação. Alexandra dos Santos, 45 anos, elogiou a iniciativa. “É muito bom verificar a situação desses ônibus. Já vi muitos fazendo irregularidades no trânsito”, afirmou.

Os veículos irregulares estão sujeitos a multas, apreensão e encaminhamento ao parqueamento, conforme a Lei Municipal 2.898/2022. A Prefeitura de Manaus reforça o compromisso de coibir práticas irregulares e garantir um transporte público seguro e de qualidade.

