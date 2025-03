Ronaldo revela desejo de comprar Corinthians: “Arrumo dinheiro no mercado”

O ex-gestor da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo Nazário, revelou seu interesse em investir no Corinthians. Durante entrevista ao Charla Podcast nesta sexta-feira (21), ele afirmou que, caso o clube paulista adote o modelo SAF, estará entre os potenciais compradores.

“O dia em que o Corinthians decidir fazer a SAF, serei um comprador. Arrumo dinheiro no mercado. Vou adorar envolver o torcedor. Temos um potencial enorme para trabalhar esse marketing. Resolve a dívida do estádio e aí é só olhar pra frente com orçamento grande. O Corinthians já fatura bem. Se organizar, vai faturar mais ainda”, declarou Ronaldo.

A declaração ocorre em meio a discussões sobre o futuro do clube, que estuda seguir o mesmo caminho do Cruzeiro, adquirido por Ronaldo em 2021.

A gestão de Ronaldo no Cruzeiro

Ronaldo assumiu a SAF do Cruzeiro em dezembro de 2021 e permaneceu na gestão até abril de 2024. Durante esse período, o clube conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, garantindo seu retorno à elite do futebol nacional. Entretanto, a pressão financeira e a dívida bilionária do clube levaram Ronaldo a vender sua participação na SAF para o investidor Pedro Lourenço, em abril de 2024.

Ao falar sobre sua passagem pelo Cruzeiro, Ronaldo destacou a grandeza do clube e a motivação por trás do investimento.

“Eu só via potencial. O Cruzeiro é muito grande, uma torcida incrível, uma cidade incrível. Vou recuperar esse clube. Vai ser uma forma de retribuir tudo o que fizeram por mim no início da carreira”, explicou o Fenômeno.

Transição para Pedro Lourenço

Ronaldo vendeu 90% das ações da SAF do Cruzeiro para Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho, em abril de 2024. O ex-jogador destacou a importância da transição e demonstrou gratidão ao empresário.

“Pedrinho merece todo o carinho e respeito do mundo. O Cruzeiro está em boas mãos. Um cara potente, que podia investir mais do que eu podia. Eu tenho essa humildade de chegar e falar: ‘Até aqui, eu cheguei. A partir daqui, o Cruzeiro precisa de alguém mais potente’. Chegou minha hora. Passei a bola para ele”, conclui.

