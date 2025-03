Cantor Rafa Diniz morre após se afogar no Rio São Francisco

Artista estava no local estudando o cenário para a gravação do seu novo EP visual

O cantor Rafa Diniz faleceu nesta sexta-feira (21) após se afogar no Rio São Francisco, nas proximidades da Ilha do Fogo. O espaço fica entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). O artista estava no local para estudar o cenário para a gravação do seu novo EP visual, “Resenha na Ilha”, que aconteceria neste domingo (23).

Afogamento

De acordo com as informações divulgadas, Rafa entrou no rio para nadar, mas não conseguiu retornar à margem e acabou se afogando. A tragédia causou grande comoção entre fãs, amigos e familiares do cantor, que estava em ascensão na cena musical.

Horas antes do acidente, o cantor havia feito sua última postagem nas redes sociais, promovendo o projeto “Resenha na Ilha”, que gerava grande expectativa entre seus seguidores. A perda repentina do jovem artista deixou uma onda de luto nas plataformas digitais e nas comunidades onde Rafa estava ativo.

A assessoria de Rafa Diniz divulgou uma nota informando sobre os detalhes do velório e sepultamento. O corpo do cantor será velado neste sábado (22), a partir das 15h, na Rua 02 do bairro Ouro Preto (Recanto), próximo à Igreja Católica. O enterro ocorrerá no domingo (23), às 9h, no Cemitério Campo das Flores.

A trajetória musical de Rafa Diniz

O dono do rit ‘Um Dia Você Vai Ligar’, Rafa Diniz, nome artístico de Jhaimerson Juvenal, nasceu no dia 18 de junho de 2002 e estava conquistando espaço no cenário musical com um estilo próprio e projetos autorais.

(*) Com informações do SBT News

