Instituto 3B estreia na Série A1 contra Fluminense na Arena da Amazônia

O Amazonas volta à elite do futebol brasileiro com a estreia do Instituto 3B no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. As Feras da Amazônia enfrentam o Fluminense neste domingo (23), às 17h, na Arena da Amazônia, pela 1ª rodada da competição.

Chegada à elite do futebol feminino

Após ficar perto do acesso em 2023, o 3B garantiu a vaga na Série A1 na última temporada e conquistou o título do Barezão Delas. Em 2024, além da promoção à primeira divisão, a equipe foi vice-campeã da Série A2.

Para a temporada 2025, o clube montou um elenco com 22 jogadoras, incluindo atletas experientes, estrangeiras e nomes já conhecidos da torcida. O time é comandado por Roberto Neves, técnico de 58 anos com passagens pelo futebol dos Estados Unidos e do Nordeste brasileiro.

Transmissão em TV aberta

Os torcedores poderão acompanhar a estreia do 3B mesmo sem ir à Arena da Amazônia. A TV Encontro das Águas (canal 2.1) transmite ao vivo a partida contra o Fluminense.

Formato da competição

O Brasileirão Feminino 2025 conta com 16 clubes e segue o mesmo regulamento das edições anteriores. Na primeira fase, cada equipe disputa 15 rodadas em turno único. Os oito melhores times avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série A2. O mata-mata será disputado em jogos de ida e volta, com a equipe de melhor campanha decidindo em casa.

Próximos jogos do Instituto 3B

1ª rodada: Instituto 3B x Fluminense

Instituto 3B x Fluminense 2ª rodada: São Paulo x Instituto 3B

São Paulo x Instituto 3B 3ª rodada: Flamengo x Instituto 3B

Flamengo x Instituto 3B 4ª rodada: Instituto 3B x América-MG

Instituto 3B x América-MG 5ª rodada: Instituto 3B x Ferroviária

Instituto 3B x Ferroviária 6ª rodada: Corinthians x Instituto 3B

Corinthians x Instituto 3B 7ª rodada: Instituto 3B x Real Brasília

Instituto 3B x Real Brasília 8ª rodada: Instituto 3B x Sport Recife

Instituto 3B x Sport Recife 9ª rodada: Internacional x Instituto 3B

Internacional x Instituto 3B 10ª rodada: Palmeiras x Instituto 3B

Palmeiras x Instituto 3B 11ª rodada: Instituto 3B x Juventude

Instituto 3B x Juventude 12ª rodada: Grêmio x Instituto 3B

Grêmio x Instituto 3B 13ª rodada: Cruzeiro x Instituto 3B

Cruzeiro x Instituto 3B 14ª rodada: Instituto 3B x Bahia

Instituto 3B x Bahia 15ª rodada: Red Bull Bragantino x Instituto 3B

