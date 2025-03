BBB 25: Aline tem crise de choro ao refletir sobre últimos embates na casa

A sister Aline desabafou sobre os conflitos no BBB 25 e a estratégia de defesa no jogo, após discussão com Eva e tensão com Vinícius

Na madrugada deste domingo (23), a sister Aline, do BBB 25, não conseguiu segurar as lágrimas enquanto refletia sobre os últimos embates em que esteve envolvida no jogo. Durante uma conversa no Quarto Anos 50 com os brothers Vinícius e Guilherme, a policial militar se abriu sobre sua postura na competição, expressando frustrações com a dinâmica da casa e com os outros participantes.

Estratégia no jogo

Em meio às lágrimas, Aline compartilhou com os colegas de confinamento que, para ela, “só se defender” não é uma boa estratégia no jogo. Ela continuou a desabafar, afirmando que, para manter as pessoas longe de si, precisa adotar uma postura mais agressiva quando necessário. “Se eu não tiver essas reações, eu não mantenho essas pessoas longe de mim”, disse a sister, que se mostrou desgostosa com certas atitudes dentro da casa.

Além disso, Aline revelou que não está confortável com a “picuinha” que alguns participantes têm demonstrado, apontando atitudes que considera “mesquinhas” e “pequenas”. “Não estou aqui para brincadeira”, concluiu a sister, demonstrando a seriedade com que encara o jogo e as relações na casa.

Tensão no Jogo: ação do Big Fone e discussões com Eva

No mesmo dia, o clima esquentou quando Vinícius atendeu ao Big Fone e repassou duas pulseiras vermelhas para Maike e Eva, sem saber que isso significava uma indicação ao Paredão. Isso gerou mais tensão, e Aline teve uma troca de farpas com Eva. As discussões começaram quando Vinícius explicou o termo “pomba suja” para Eva, o que acabou criando um novo embate entre as sisters.

O desentendimento entre Aline e Eva aconteceu quando Aline apontou o comportamento de Eva durante uma conversa com Vinícius sobre a reação no programa ao vivo. “Sabe por que agora vocês estão questionando? Porque depois da lapada que Tadeu deu… Você está acordando agora”, afirmou Aline, fazendo referência a um comentário de Tadeu Schmidt. Eva, por sua vez, não deixou por menos e rebateu, dizendo: “Eu não sabia que planta incomodava tanto”. A troca de farpas entre as duas seguiu, com Aline acusando Eva de querer “protagonismo” no jogo após um tempo de “passividade”.

Delma e o paredão

Além disso, o Poder Marreta de Delma tem papel importante na formação do Paredão desta semana. Ela pode salvar um dos dois indicados pelo Big Fone.

(*) Com informações da CARAS

Leia mais:

Boi Caprichoso anuncia as 23 toadas do álbum “É Tempo de Retomada”

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱