VÍDEO: Mulher é agredida por homens na saída de show em Manaus

Uma mulher foi agredida na madrugada deste domingo (23), após uma briga de trânsito na avenida Rodrigo Otávio, próxima ao Studio 5 Centro de Convenções, na Zona Sul de Manaus. A vítima e os suspeitos haviam saído de um show no local. A agressão aconteceu após uma discussão entre a mulher e dois homens.

Testemunhas afirmam que a confusão começou quando a mulher, ao passar próximo ao carro de um dos agressores, teria encostado no veículo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os veículos parados enquanto a discussão acontece. Um homem é visto sendo contido por uma mulher, mas ele avança enfurecido e desferiu um tapa no rosto da vítima.

Em seguida, outro homem, vestindo uma camisa vermelha, sai de um carro e também ataca a mulher, que cai ao chão após os golpes.

Após a agressão, os suspeitos fugiram sem serem presos. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os envolvidos por meio das imagens registradas.

Posicionamento do Secretário de Segurança Pública sobre o caso de agressão a mulher

Nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, pediu empenho das forças de segurança para elucidar o caso de agressão ocorrido na madrugada deste domingo (23).

Em seu comentário, ele afirmou: “Acabamos de solicitar à página as imagens originais desse CRIME REPUGNANTE. Já solicitei ao Delegado Geral da Polícia Civil do Amazonas, @delegadobrunofraga, e ao Delegado Geral Adjunto, @delegadoguilhermetorres, que orientem suas equipes para darmos celeridade na identificação e resolução desse caso. Nada, absolutamente NADA, pode justificar uma agressão contra uma mulher. Agradeço sempre a participação da sociedade na identificação de criminosos através do 181, e novamente peço ajuda para elucidar esse caso.”

Leia mais

Grávida é agredida durante assalto a ônibus e passa mal em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱