Filho é preso por estuprar mãe de 79 anos no Amazonas

Um homem de 52 anos foi preso por suspeito de estuprar a mãe, uma idosa de 79 anos, em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu no sábado (23), após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

De acordo com a delegada Grace Jardim, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de São Gabriel da Cachoeira, a denúncia foi feita por familiares da vítima, que informaram que o homem, preso por estuprar a mãe no Amazonas, costumava tocar nas partes íntimas da mãe enquanto ela dormia.

A vítima, que confirmou as informações em depoimento, passou a morar com outro filho após o ocorrido. No entanto, devido a ciúmes, o autor passou a perseguir a mãe, chegando a tentar incendiar sua casa.

Após a solicitação de um mandado de prisão à Justiça, os policiais civis iniciaram diligências e conseguiram prender o suspeito antes que ele fugisse do município.

“O homem já estava planejando fugir do município por temer a prisão, mas conseguimos cumprir o mandado de forma ágil, evitando sua fuga e garantindo sua responsabilização”, afirmou a delegada.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde responderá por estupro. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

