“Estou arrasada”, diz mãe de empresário envolvido em tiroteio contra desafeto

Manaus – Na noite desta segunda-feira (24), Célia Regina, mãe do empresário Fabrício Nunes, enviou nota à imprensa lamentando o episódio violento protagonizado por seu filho na madrugada da última sexta-feira (21). Nunes, que é proprietário do Royal Motel, atirou 14 vezes contra o carro do empresário Fabrício do Valle, dono da rede de Pizzaria Faraó, em frente ao condomínio da advogada Kellen Clyssia, ex-esposa de Fabrício. O casal, separado há dois anos, tem uma filha pequena, o que aumenta preocupações da família com as consequências do caso.

Em sua nota, Célia explicou que estava no local na tentativa de impedir qualquer confronto. Segundo ela, o filho havia dito que iria ao condomínio para observar a chegada de Kellen, mãe de sua filha.

“Quando ele me ligou para ir até a praça, eu fui, e lá ele me contou que iria esperar para ver que horas a mãe da minha neta iria chegar. Fiquei pedindo para ele ir embora, que já era tarde, e para deixar isso para lá”, relatou Célia, destacando sua preocupação com o comportamento do filho, que sofre de ansiedade e depressão. Apesar das tentativas, Fabrício Nunes teria perdido o controle ao ver sua ex-esposa acompanhada de Fabrício do Valle e disparou contra o carro do empresário.

Relembre o caso

O incidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (21), em frente ao condomínio onde reside Kellen Clyssia, ex-esposa de Fabrício Nunes. Tomado por ciúmes, o empresário disparou 14 vezes contra o carro de Fabrício do Valle, atual companheiro de Kellen. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o episódio gerou repercussão na cidade. Após o ataque, Fabrício fugiu e agora é considerado foragido da Justiça.

Fabrício Nunes, de 30 anos, nunca havia sido envolvido em acusações anteriores, segundo sua mãe. No entanto, seu estado emocional agravado e os eventos da madrugada levam a uma série de preocupações com seu futuro judicial e com as implicações para as famílias envolvidas. Célia Regina afirmou estar profundamente abalada com o ocorrido.

“Estou muito triste por ele, por minha neta, pela minha família e pelas outras famílias, em especial a da mãe da minha neta, por nossa relação ter sido sempre tão boa”, finalizou.

Investigação e consequências

O caso está sendo investigado pelas autoridades, e Fabrício Nunes deve enfrentar graves acusações, incluindo tentativa de homicídio. O empresário segue foragido, enquanto a polícia trabalha para localizá-lo.

