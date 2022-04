Manaus (AM) – Em comemoração aos 150 anos da maçonaria no Amazonas, a Grande Loja Maçônica do Amazonas (Glomam) realiza no dia 14 de maio uma feijoada com atrações musicais. A celebração vai acontecer na rua Bernardo Ramos, Nº 118, no Centro, no salão de festas da Esperança e Porvir.

Conforme o presidente da comissão dos 150 Anos da Maçonaria no Amazonas, Eduardo Leite, o evento vai iniciar por volta de 12h e vai se encerrar às 20h.

“O evento é aberto para a população em geral, dentro da loja maçônica. É em comemoração aos 150 anos da maçonaria no Amazonas, que vai acontecer no dia 6 de outubro de 2022”, afirma Eduardo Leite.

Foto: Divulgação

Além da feijoada, e da venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, vão comparecer três bandas ao longo do dia. A partir das 13h, um grupo de pagode vai abrir as atrações.

Em seguida, das 16h às 18h, uma banda de Boi-Bumbá vai animar a festa. Para encerrar a noite, o cantor Adenil Show vai apresentar diversos gêneros musicais com o teclado e outros instrumentos musicais, a partir das 18h.

O presidente espera, em média, cerca de 300 pessoas no evento. Para participar do evento, é necessário pagar um valor de R$ 30 por pessoa, ou R$ 50 por casal.

O evento vai ser patrocinado pelo jornal Em Tempo, Kamby Sorvetes, Lux Lounge, Lógicas Certas, Wantec, Amazon Borracha, Unyteki, Cortezia, Ergofit, Amazon Comercial e MB Viagens.

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação

Leia mais:

Evento de capoeira acontece no próximo sábado (30) em Manaus

Kwati Club promove a “Feijoada Esquenta” em Parintins

Campanha ‘Pra Sambar Tem que Vacinar’ inicia com governador exaltando o Carnaval