Projeto “Harmonia com Orgulho” oferece curso de música para LGBTQIAPN+

O projeto “Harmonia com Orgulho” chega a Manaus para oferecer um curso gratuito de teoria musical voltado exclusivamente para a comunidade LGBTQIAPN+. A iniciativa busca promover inclusão social e cultural, oferecendo oportunidades de aprendizado e desenvolvimento artístico em um ambiente seguro e acolhedor.

Formação inclusiva em teoria musical

O curso será realizado no Centro Suzuki Amazonas, preenchendo uma lacuna na cidade em relação à formação musical voltada à comunidade LGBTQIAPN+. Serão disponibilizadas 25 vagas exclusivas, criando um espaço de aprendizado, troca e vivências para os participantes.

Os idealizadores do projeto identificaram falta de oportunidades no setor musical para esse público e criaram o “Harmonia com Orgulho”. A ideia é garantir que todos tenham um local onde possam se expressar artisticamente sem discriminação.

Detalhes do curso

O professor de música e idealizador do projeto, Célio Vulcão, que possui experiência na área e uma visão inclusiva da arte, ministra as aulas. O curso inicia em 8 de maio e seguirá até 17 de julho, com encontros semanais sempre às quintas-feiras, das 9h às 12h, no Centro Suzuki Amazonas, localizado na Rua dos Angelins, 102, bairro Dom Pedro.

“A música é uma forma de expressão que ultrapassa barreiras e une as pessoas. No ‘Harmonia com Orgulho’, buscamos criar um ambiente onde nossos alunos possam se sentir livres para explorar e desenvolver suas habilidades musicais. Este projeto contribui para a diversidade cultural e artística, promovendo a inclusão da comunidade LGBTQIAPN+ no cenário musical”, afirma o professor Célio Vulcão.

Arte como ferramenta de transformação

Mais do que um curso de música, o “Harmonia com Orgulho” atua como uma plataforma de diversidade e empoderamento. A iniciativa incentiva os participantes a se expressarem de forma autêntica e fortalece o movimento por igualdade de direitos e visibilidade da comunidade LGBTQIAPN+ no meio artístico.

O curso representa uma oportunidade para músicos e artistas que desejam aprimorar seus conhecimentos, expandir suas possibilidades criativas e fazer parte de uma rede de apoio.

Inscrições abertas

Os interessados devem se inscrever o quanto antes, pois as vagas são limitadas. As inscrições acontecem pelo formulário online no link: https://encurtador.com.br/Lis07.

Leia mais:

Últimas apresentações de ‘Cabaré Chinelo’ no Teatro Gebes Medeiros

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱