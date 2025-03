VÍDEO: Mulher é assaltada dentro de agência do Banco do Brasil em Manaus

Após a ação rápida, o criminoso fugiu do local.

Um assalto ocorreu dentro de uma agência do Banco do Brasil, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, onde uma mulher foi rendida por um criminoso.

Testemunhas informaram que, de forma repentina, o assaltante entrou na agência e, em vez de levar o celular da vítima, exigiu apenas o dinheiro dela e de outra cliente presente. Após a ação rápida, o criminoso fugiu do local.

Uma pessoa que estava na agência registrou o momento do crime, e o vídeo, que circula nas redes sociais, mostra a ocorrência. Felizmente, ninguém ficou ferido.

A polícia segue investigando o caso e busca identificar os suspeitos.

