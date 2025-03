Homem tenta matar mulher a facadas dentro de barco no AM

Um homem, de 40 anos, foi preso, na terça-feira (25), após tentar matar a facadas uma mulher, de 33 anos, em uma embarcação, no bairro da Francesa, em Parintins, interior do Amazonas.

O suspeito desferiu golpes de faca no braço e na cabeça da vítima e fugiu do local, mas foi imobilizado por policiais militares à paisana e populares, nas dependências de uma escola, localizada na área central do município.

O homem, que já tem passagem pela polícia pelo crime de homicídio, recebeu atendimento médico em razão dos ferimentos no corpo, causados devido à resistência que ele apresentou no momento da prisão. Em seguida, foi encaminhado, juntamente com a faca apreendida, para a Delegacia Interativa de Parintins (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Com informações da assessoria

